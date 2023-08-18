TCK 134. madde kiÅŸinin Ã¶zel hayatÄ±nÄ±n gizliliÄŸini korumaya yÃ¶nelik bir kanundur. KiÅŸilerin Ã¶zel hayatÄ±nÄ±n gizliliÄŸinin ihlal edilmesi durumunda bir yÄ±ldan Ã¼Ã§ yÄ±la kadar hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Bir kiÅŸinin veya kiÅŸilerin Ã¶zel hayatlarÄ±nÄ±n ihlal edilmesine ek olarak ses ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kayÄ±tlarÄ±yla da ifÅŸa edilmesi durumunda Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸini ihlal suÃ§undan iki yÄ±ldan beÅŸ yÄ±la kadar hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lacaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n olmaktadÄ±r. Ä°fÅŸa edilen verilerin medya veya basÄ±n yoluyla daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± durumunda da aynÄ± cezanÄ±n uygulanacaÄŸÄ± sÃ¶ylenebilir.Â

TCK 134. maddeye gÃ¶re Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸinin ihlal edilmesi suÃ§ olarak tanÄ±mlanmaktadÄ±r. KiÅŸinin gizli yaÅŸam alanÄ±na girilerek baÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan bilinmeyen Ã¶zel hayatÄ±nÄ±n kaydedilmesi de suÃ§ teÅŸkil etmektedir. Elde edilen bilgilerin veya alÄ±nan kayÄ±tlarÄ±n baÅŸkalarÄ±yla paylaÅŸÄ±lmasÄ±, herhangi bir ÅŸekilde edinilen bilgilerden yarar saÄŸlanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±, baÅŸka kiÅŸilere temin edilmesi suÃ§un aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ÅŸeklini oluÅŸturmaktadÄ±r.Â

TCK 134 Åžikayete Tabii midir?

TCK 134. madde de dÃ¼zenlenen her iki suÃ§un da ÅŸikayete baÄŸlÄ± olduÄŸu bilinmektedir. DolayÄ±sÄ±yla da suÃ§un iÅŸlendiÄŸi tarihten itibaren zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸramadan ÅŸikayette bulunulmasÄ± gerekmektedir. TCK 134. madde de iÅŸlenen suÃ§lar iÃ§in suÃ§un iÅŸlendiÄŸi tarihten itibaren 6 ay iÃ§erisinde ÅŸikayette bulunmak gerekmektedir. Belirlenen sÃ¼re iÃ§erisinde maÄŸdur kiÅŸinin ÅŸikayet talebinde bulunmamasÄ± durumunda ise suÃ§ zamanaÅŸÄ±mÄ±na uÄŸramaktadÄ±r.Â

TÃ¼rk ceza kanununda yer alan birÃ§ok suÃ§ta maÄŸdurun ÅŸikayeti aranmamaktadÄ±r. Ancak Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸinin ihlal edilmesi suÃ§unda bu durum farklÄ±dÄ±r. MaÄŸdur kiÅŸinin ÅŸikayetini 6 ay iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸtirmesi gerekmektedir. Ã–zel hayatÄ±n gizliliÄŸinin ihlal edilmesi durumunda maÄŸdur olan kiÅŸinin suÃ§ zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸramadan 6 ay iÃ§erisinde ÅŸikayetini gerÃ§ekleÅŸtirmesi gerekmektedir.Â

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