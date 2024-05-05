Mayıs'ta kar sürprizi: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor! İstanbul dahil 18 ilde alarm verildi, montları hazırlayın
Kar yağışları geri döndü. Soğuk havaların etkili olmasıyla beraber yurdun tamamında yağışlar kendini gösterirken 18 ilde sarı kodlu uyarı verildi. Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre bugün yurdun tamamında sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji yağış uyarı haritasını güncelledi. Yağışın en yoğun olacağı saatler açıklandı. İşte il il son dakika hava durumu...
• 05 Mayıs 2024 - 12:05 • Son Güncelleme:
• 05 Mayıs 2024 - 12:05 • Son Güncelleme: