Mayıs'ta kar sürprizi: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor! İstanbul dahil 18 ilde alarm verildi, montları hazırlayın

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



