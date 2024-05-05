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Gündem Mayıs'ta kar sürprizi: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor! İstanbul dahil 18 ilde alarm verildi, montları hazırlayın
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Mayıs'ta kar sürprizi: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor! İstanbul dahil 18 ilde alarm verildi, montları hazırlayın

Kar yağışları geri döndü. Soğuk havaların etkili olmasıyla beraber yurdun tamamında yağışlar kendini gösterirken 18 ilde sarı kodlu uyarı verildi. Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre bugün yurdun tamamında sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji yağış uyarı haritasını güncelledi. Yağışın en yoğun olacağı saatler açıklandı. İşte il il son dakika hava durumu...

• 05 Mayıs 2024 - 12:05 • Son Güncelleme:
• 05 Mayıs 2024 - 12:05 • Son Güncelleme:
1 Mayısta kar sürprizi: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor İstanbul dahil 18 ilde alarm verildi, montları hazırlayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 18 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Yurt genelinde sağanak yağışlar beklenirken yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı geldi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise önümüzdeki haftalar için kritik uyarılarda bulundu. İşte yurt genelinde hava durumu tahmini...

2 Mayısta kar sürprizi: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor İstanbul dahil 18 ilde alarm verildi, montları hazırlayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Düzce, Zonguldak, Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Sivas, Ordu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman ile Diyarbakır'ın doğu, Erzurum'un batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

3 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Sivas, Ordu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman ile Diyarbakır'ın doğu, Erzurum'un batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4 KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

6 EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Aydın, Muğla, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, sabah saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

7 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

8 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Çankırı hariç) bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğlen saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

11 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeybatısı ile Muş, Bitlis ve Şırnak ile Erzurum'un batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, sabah saatlerinden sonra doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 18 İLE SARI KODLU UYARI

18 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, pazar günü için 18 ile sarı kodlu uyarıda bulundu:

Hatay, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Sivas, Tuncel, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak

14 HAFTA SONU BATIYA YAĞIŞ GELİYOR

HAFTA SONU BATI'YA YAĞIŞ GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu:

15 Mayısta kar sürprizi: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor İstanbul dahil 18 ilde alarm verildi, montları hazırlayın

Bugün Pazar, Batı'dan yağış ayrılıyor. Doğu'da devam edecek. Öğleden sonra Erzurum Sivas, Ordu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman cevresinde gökgürültülü sağanak yağmur, su baskını yapabilir. Rüzgar kuzey Egede Poyrazdan doğu anadoluda Lodostan kuvvetli. İstanbul 18, İzmir 25C.

16 Mayısta kar sürprizi: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor İstanbul dahil 18 ilde alarm verildi, montları hazırlayın

Önümüzdeki hafta yağış azalıyor. Sıcaklık hafta ortası artarak ortalama değerlere geliyor. Hafta sonu Batı'ya yağış geliyor. Yağışla birlikte Marmara ve Kuzey bölgelerde sıcaklık azalıyor. Hava sıcaklığında hissedilir artış Mayıs'ın 15'inden sonra görünüyor ve yaz değerlerini aşabilir.