TCDD 780 sürekli işçi alımı yapacak KPSS şartı yok, tamamen kura yöntemiyle! Kadroları belli oldu

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2025 yılı personel alım ilanını yayımlayarak toplam 780 sürekli işçi istihdam edeceğini duyurdu. Alımlar, 434 kişilik sözlü mülakatlı ve 346 kişilik kurayla olmak üzere iki farklı yöntemle gerçekleştirilecek.

KPSS’Lİ VE KPSS’SİZ ALIM DETAYLARI

434 kişilik bölüm için Ön Lisans mezunlarından KPSS P93’ten en az 60 puan şartı aranıyor. Bu kadrolar arasında en dikkat çekenler:

215 Erkek Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Makinesi Operatörü

164 Erkek Tren Teşkil İşçisi

50 Erkek Demiryolu ve Yardımcı İş Makineleri Operatörü (G Sınıfı Ekskavatör Ehliyeti Şartı)

Adayların 31 yaşından (Bazı kadrolar için 36 yaşından) gün almamış olması gerekiyor. Bu pozisyonlar için başvurular arasından 4 katı aday sözlü mülakata çağrılacak.

Toplam alımın 346 kişilik bölümü ise herhangi bir KPSS şartı aranmaksızın, tamamen kura yöntemiyle belirlenecek.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN

Tüm kadrolar için başvurular 17–21 Kasım 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online olarak yapılacaktır. Adayların ilanın tamamını inceleyerek şartları dikkatlice kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.