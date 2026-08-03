Sosyal medyada gören oraya koşuyor! Trabzon’un saklı cenneti...

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Göl kenarındaki işletmede çalışan Adem Şahinkaya, Balıklı Göl'e Arap turistlerin yoğun ilgisi olduğunu belirterek "Bu sene ziyaretçilerimiz daha yoğun. Gölümüz çok fazla bilinmiyor. Son zamanlarda sosyal medyada reklamlarımız var. Bunları gören insanların da ilgisi ve talebi çok oluyor. Gelen Arap turistler burayı çok beğeniyor. Çünkü bu atmosfer ve bu doğa onlara çok farklı geliyor, çok da seviyorlar. Biz bu sise ve dumana alışık olduğumuz için onlar için çok farklı bir ortam oluyor. Burayı gördüklerinde çok memnun kalıyorlar. Gölümüz, 32 yıl önce köylülerimiz, dedelerimiz ve amcalarımız tarafından yapıldı. Balıklı Göl ismi de buradan geliyor. Bu yaylanın ezelden beri adı Balıklı Yaylası'dır. Burada kırmızı benekli alabalık vardır. Hava güzel olduğu zaman balıklar net bir şekilde görülebiliyor" dedi.