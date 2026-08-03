Didim turizminde tarihi dönüm noktası: Deniz, kum ve güneş yetmedi, sezon 4 mevsime çıktı

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"Herkes faydalansın istiyorum"



Türkiye'de turizm sektörünün en önemli sorunlarından birinin, turizmin yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret görülmesi olduğunu belirten Halit Temiz, "Biz Didim'de otel yatırımı yapmayı planladık. Turizm Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler ve piyasa araştırmaları sonucunda Didim'de turizmin yalnızca yaz aylarında 2-3 ay sürdüğünü gördük. Bu durumun otel yatırımı açısından yeterince rantabl olmayacağını değerlendirerek turizmi 12 aya yayacak termal ve sağlık turizmi yatırımı yapmaya karar verdik. Ben aynı zamanda jeoloji mühendisiyim. Gerekli izinleri aldıktan ve ÇED süreçlerini tamamladıktan sonra bu alanda kuyu açtık. 750 metrede saniyede 50 litre termal su elde ettik. Gerekli testler yapıldı. Sağlık Müdürlüğü'nün aldığı numuneler analiz edildi. Bu su için Sağlık Bakanlığı tarafından 'Kaplıca amaçlı kullanılabilir' raporu verildi. Bu kuyudan elde edilen suyu isteyen işletmelerle paylaşacağız. Biz de kendi termal tesisimizi kuracağız." dedi.



Halit Temiz, hedefinin Didim'de turizmin 12 aya yayılmasına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.



Bölgenin mevcut deniz turizmine ek olarak termal turizm yatırımlarıyla yılın dört mevsimi ziyaretçi çekmesi hedeflenirken, bunun ilçe ekonomisine ve istihdama önemli katkı sağlaması bekleniyor.