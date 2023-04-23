TBMM Başkanvekili Celal Adan: Demokrasi sahtekarlığı yapanlar 14 Mayıs'ta perişan olacaklardır

MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Celal Adan, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Ne Oluyor? programında gündeme dair gelen soruları yanıtladı.

Celal Adan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün 23 Nisan olması sebebiyle Türkiye'nin son 100 içerisinde Türk siyasi hayatında 3 temel olay var. Bir tanesi devlet kurduk, ikincisi çok partili sistem, üçüncüsü cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karşısına alanlar bir de demokrasiyi savunarak karşısına aldıklarını görüyorum. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir ihtiyaçtan doğmuştur. Şu anda milletimiz seçime gidiyor hem parlamentoyu seçme yetkisine sahip hem de cumhurbaşkanını seçme şansına sahip. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir ihtiyaçtan doğmuştur. Türkiye'de demokrasi adına en büyük gelişme Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin doğuşudur.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk dönemini yaşadık. Zaman içerisinde ikinci dönemde ele alınacağını ifade edilerek çok doğru bir şey söylüyor. Bazı eksiklikler varsa giderilecek. Bu eksiklikler bu dönem giderilecek noktasında irade söz konusu. Yeni bir sisteme geçmenin getirdiği zorluklar var.

"DEMOKRASİ SAHTEKARLIĞI YAPANLAR 14 MAYIS'TA PERİŞAN OLACAKLARDIR"

Bugün demokrasiyi en çok dile getirenler Türkiye'yi bölmek isteyenler. Diyarbakır HDP'deyken devletin sağladığı imkanları Kandil'e gönderiyor. Belediyelerin makineleriyle hendekler kazılıyor. Hendekler üzerinde demokrasi nutukları atıldı. Demokrasiyi onlar savunuyorlar, Türkiye'yi bölme adına. Milletimizi vurmak, milletimizin kardeşliğine birliğine kurşun sıkanlara Türk devleti müdahale etti. Bu silahlandırmayı yapanlar Türkiye'de demokrasi olmadığını söylüyorlar her gün Türk devletine küfür ederek. Dünyanın hiçbir parlamentosunda o ülkeyi bölme iradesine öncelik yapan bir siyasi partiye rastlamak mümkün değildir. Ne dedikleri belli. TBMM'yi yönettiğim bir gün Türk askerini şehit eden bir PKK'lıyla bir milletvekilinin fotoğrafları ortaya çıktı. O milletvekili PKK kamplarında PKK'lıların yaralılarına sahip çıkan doktor. İçeri girdiğimizde bu milletvekiline sahip çıkanlar vardı. Demokrasi sahtekarlığı yapanlar 14 Mayıs'ta perişan olacaklardır. Demokrasi Türk milletinin benimsediği bir değerdir. Demokrasi, Türkiye'yi bölme iradesine öncelik yapmayacaktır. Milletimiz 14 Mayıs'ta demokrasi sahtekarlarına dersini verecektir.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN AÇIKLAMALARI: OY UĞRUNA BUNU GÖRMEMEK İHANETTİR

Türk demokrasisi adına HDP'yi karşısına almayan hiçbir siyasi parti demokrasiden bahsedemez. Bir meydan okuma var Türkiye'ye şu anda. Bölücülerin liderleri her gün bir açıklama yapıyorlar. Dağdaki bunu söylerken milletvekili de çıkıp cumhuriyeti değiştireceğini söylüyor. Oy uğruna bunu görmemek ihanettir. Bunu görmeyenleri milletimiz affetmeyecektir.

KILIÇDAROĞLU'NUN ALEVİLİK ÇIKIŞI

Günlük referanslarımızla 14 milyon insan kendi ekmeğini kazanmak için yola çıktığında kullandığı hiçbir referanslarında ırk ve mezhep yoktur. Bu berber Alevi mi Sünni mi diye soru sorduğuna şahit olmadım. Bu meseleyi çözmüş bir milletiz. Ben Aleviyim demekle ne kast edilmek isteniyor. Gerçekten Atatürk'ün kurduğu partiye yakışmamaktadır bu ifadeler. Son derece sakıncalı buluyorum. Bu ülkede Türk devletine ihanet etmeyen herkes Türk devletinin birinci sınıf vatandaşıdır. Bunları nasıl tartışabiliyorlar, hangi öngörülerle bunu kaşıyorlar anlamakta zorluk çekiyorum.