Yeni nesil Altay tankı TSK'ya teslim ediliyor! İşte özellikleri ve yetenekleri...

ASELSAN, ALTAY Seri Üretim Projesi kapsamında üretilecek tanklara; Atış Kontrol Sistemi, Elektrikli Top ve Kule Takat Sistemi, Komuta Kontrol Muhabere ve Bilgi Sistemi, Sürücü Görüş Sistemi, Lazer Uyarı Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Muharebe Sahası Tanıma ve Tanıtma Sistemi, Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, AKKOR Aktif Koruma Sistemi ve gömülü eğitim simülatörü ile bu ürünlere yönelik kullanıcı/bakım eğitimlerinin verilmesine yönelik araçlar sağlıyor.

Eray Güçlüer'in CNN Türk'e yaptığı açıklamalar şöyle:

Milli gurur günlerimizden birini yaşıyoruz. Çok eski bir proje zaman zaman akametlere uğradır. Bu tanklar dünyada 3. nesilde. Bu 3. nesil olarak ifade edilen tanklar 5 yıllık sürede gelişmeye tabi tutuldu. Bu 5 yılın sonunda mevcut projede modifikasyonlar yapıldı. Dünyada şu an tek 3. sının klasmanda bulunan Tank bu. Savunma ve elektronik sistemlerin tamamı Türk mühendisler tarafından yapıldı. Suratı 50 kilometre. Aktif koruma sistemleri var. Gelen çok sayıda mühimmatı mili saniyede tespit edip engelleyebiliyor. Ben bu sistemi ilk defa görüyorum ve başarıyla uygulanıyor.

"GÜDÜMLÜ MÜHİMMAT HAZIRLIKLARI VAR"

Hareket ederken 360 derece hareket kabiliyeti var. Atış ve hareket kabiliyetleri arttırıldı. Dünyanın en iyi tankını Türkiye üretmiş durumda. Ben şu anda ülkemizin hasmı olan ülkelerden olmak istemezdi. Bu tankın bundan sonra daha da ileri gedilmesi için hazırlıklar var. Güdümlü mühimmat hazırlıkları var. Bu daha önce hiç bir tankta denenmedi. Bunu düşünenler inanılmaz bir kapasitede düşünmüşler. Bu tankların vurulması, mayınla durdurulması mümkünün değil. Bu böyle kalmayacak, geliştirilecek. İnanılmaz bir gurur. Ülkemizin belki de jeopolitik güvenliği 10 kat artmış durumda.

DÜNYADA TEK

Bu nitelikleri ile ASELSAN, dünya üzerinde bir tankı donatabilecek tüm elektronikleri bünyesinde üretebilen tek firma konumuna geldi. Tüm ürünlerin mekanik, elektronik, optik ve yazılımları ASELSAN’ın geliştirmesi sayesinde tüm birimler arasındaki haberleşme en etkin şekilde sağlanıyor.

Örneğin Tank Lazer Uyarı Sistemi tarafından algılanan bir tehdidin bilgisi aynı anda Atış Kontrol Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Komuta Kontrol Sistemi, Aktif Koruma Sistemine iletilebiliyor. Bu sayede kullanıcı ana silah veya uzaktan komutalı silahını tehdit doğrultusuna yönlendirip tedbir alabiliyor. Kullanıcı, aynı zamanda bu bilgiyi Komuta Kontrol Sistemi aracılığıyla diğer destek unsurlarına da iletebiliyor. ASELSAN’ın yazılımları geliştirmesi sayesinde kullanıcıdan gelecek ilave talepler kolaylıkla alt sistemlere uygulanabiliyor.

Ayrıca ASELSAN’ın geliştirdiği sistemlerde Gömülü Eğitim Yeteneği de yer alıyor. Gömülü eğitim; gerçek sistem üzerinde sistem birimleri kullanılarak alınan eğitimi ifade ediyor. Bu sayede gerçek sistem kullanıcısı, tankın operasyonel olarak kullanılmadığı zamanlarda farklı senaryolar işleterek yetkinliklerini geliştirebiliyor. Gömülü eğitim yeteneği ile milli muharebe tankımız ALTAY’da görev yapan personel, kullandığı platformda eğitilecek.

AKKOR AKTİF KORUMA SİSTEMİ

ALTAY Tankının en ayırt edici özelliklerinden biri, beka kabiliyetini çok önemli seviyede arttıran AKKOR Aktif Koruma Sistemine sahip olması. Üstelik AKKOR, bu yeteneği, düşük ağırlık maliyetiyle sağlıyor. Bu sayede tankın mobilitesini de maksimize ediliyor. Beka kabiliyetinin en üst seviyeye çıkarmanın yanında tankların durumsal farkındalık yeteneğinde de önemli kazanımlar sağlanıyor.

Tehdidi tespit sonrasında bir saniyenin altında sürede etkisiz hale getiren AKKOR Sistemi, dört bileşenden oluşuyor. Bunlar, tanka yaklaşan anti tank roket veya füzeyi tespit ve takip görevini yürüten radar, tespit ve takip bilgilerini tüm sistemi yöneten merkezi yönetim bilgisayarı, imha noktasına karşı tedbir mühimmatını çok yüksek hızla yönlendiren mühimmat atıcısı ve üzerinde yüksek hassasiyette çalışan radar bulunan fiziksel imha mühimmatı gibi ana bileşenlerden oluşuyor. AKKOR Sisteminin geliştirme çalışmalarında binden fazla atış gerçekleştirildi. Bunun sonucunda sistem, yüksek başarım seviyesine getirildi. Son yirmi sene içinde onlarca firma ve ülke Aktif Koruma Sistemini geliştirme çalışmaları başlatırken, Türkiye’nin dışında sadece iki ülke envantere girebilecek bir sistem geliştirdi.

ASELSAN DEMİR ÜÇGENİ

ALTAY’daki ASELSAN ürünleri tankçılıkta Demir Üçgen olarak adlandırılan Ateş Gücü, Mobilite ve Beka başlıkları altında toplanıyor. Bu başlıklar altında şu sistemler yer alıyor:

*ATEŞ GÜCÜ

-VOLKAN-II Atış Kontrol Sistemi

-SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi

-Nişancı İkinci Derece Görüş Alt Birimi

-Tank Mürettebat Eğitim Sistemi

-Muharebe Sahası Tanıma ve Tanıtma Sistemi

*MOBİLİTE

-Tank Sürücü Görüş Sistemi

-Kule Kayar Bileziği

*BEKA

-AKKOR Aktif Koruma Sistemi

-Tank Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi

-Tank Lazer Uyarı Sistemi

-ÖRÜMCEK Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi

-Telsiz Sistemi

-İç Haberleşme Sistemi