Yeni Altay tankı TSK'ya teslim ediliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni Altay Tankının Testler için TSK'ya Teslimi Programı Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sevgili Sakaryalılar, Savunma sanayimizin değerli çalışanları, hepinizi selamlıyorum. Bugün son günü idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı'nızı tebrik diyorum. Akyazı'da bugün farklı törenler mi desem kutlamalar mı desem... siyasetin böyle bir özelliği var selam vermeden çıkmanın faturası ağır çıkar. Bugün bu Altay tankının teslim edilmesi bize ayrı bir güzellik kattı. Öncellikle bu tören vesilesiyle tüm şehitlerimiz Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere şükranla yad ediyorum. Bugün bir başka gurur verici projemizin; Altay tankının test için teslim törenini yapıyoruz.