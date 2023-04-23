TÃ¼rkiye'de Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi 253 milyon dolar dolandÄ±ran Thodex para borsasÄ± kurucusu Faruk Fatih Ã–zer'in emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±. Ã–zer, sabah saatlerinde Ã¶nce saÄŸlÄ±k raporu iÃ§in hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Burada raporu alÄ±nan Ã–zer daha sonra yeniden emniyete getirildi. Ã–zer evraklarÄ± tamamlandÄ±ktan sonra Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

"BEN DOLANDIRICI DEÄžÄ°LÄ°M, KÄ°MSEYÄ° DOLANDIRMADIM"

Ã–zer'in Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ndeki ifadesinde 'Ben dolandÄ±rÄ±cÄ± deÄŸilim, kimseyi dolandÄ±rmadÄ±m. Susma hakkÄ±mÄ± kullanÄ±yorum. Ä°fademi mahkemede vereceÄŸim" dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

"BRAÄ°N" OPERASYONU Ä°LE YAKALANMIÅžTI

Arnavutluk polisi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Elbasan Polis MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Arnavutluk Polisi FAST Birimi, Vlora Polis MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Elbasan SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ortak yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "Brain" adlÄ± operasyonun baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtilmiÅŸti. Brain operasyonu sayesinde kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle "suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurmak" ve "nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" suÃ§larÄ±ndan aranan Ã–zer ile birlikte yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ve baÅŸkent Tiran'da yaÅŸayan B.SH ile Durres kentinde ikamet eden E.H de yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.

Thodexâ€™in kurucusu Faruk Fatih Ã–zer, 400 bin kiÅŸiye ait milyonlarca Dolar deÄŸerindeki kripto parayla yurtdÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Faruk Fatih Ã–zerâ€™in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6â€™sÄ± tutuklu 21 sanÄ±k hakkÄ±nda 12 bin 164â€™er yÄ±ldan 40 bin 562â€™ÅŸer yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyordu.

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