TBMM Başkanı Şentop'tan Erdoğan'ın yeniden adaylığı tartışmasıyla ilgili açıklama

TBMM Başkanı Şentop, 'Daha önce defalarca konuştuk. Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci masa meselesi konusu değil anayasa konusudur. Çok açık, net olarak söylüyoruz. Seçimle ilgili farklı tutum var. ' dedi. Meclis Başkanı Şentop'un açıklamalarından satır başları:

Adaylık masanın değil, yasa ve anayasa konusu. Cumhurbaşkanı seçim süreciyle ilgili de değişiklikler var 2018'deki yeni anayasa çalışmasında. Hukukta itibar kelimelere değildir, manayadır. Yeni sistem eski sistem Cumhurbaşkanlığı ile aynı değildir. 2018 yasası ile birlikte herkese 2. kez seçilme hakkı tanınmıştır. Hukuken tereddüt yoktur, Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir, ikinci adaylığında bir mahsur yok.