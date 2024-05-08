Resmen lapa lapa kar yağdı! Mayıs ayında her yer beyaza büründü, sıcaklıklar sıfırın altına düştü
Mayıs ayı geldi ama hava sıcaklıkları eksileri görüyor. Yurdun birçok kentinde Mayıs ayı karlı geçiyor. Öyle ki bazı şehirler beyaza bürünmüş durumda. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından kar nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşların görüntüleri kameralara yansıdı. Mayıs'ta kimse bunu beklemiyordu. Resmen lapa lapa kar yağdı İşte yurttan kar manzaraları...
• 08 Mayıs 2024 - 11:30 • Son Güncelleme:
• 08 Mayıs 2024 - 11:30 • Son Güncelleme: