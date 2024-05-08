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Gündem Resmen lapa lapa kar yağdı! Mayıs ayında her yer beyaza büründü, sıcaklıklar sıfırın altına düştü
Haberler Gündem Haberleri Resmen lapa lapa kar yağdı! Mayıs ayında her yer beyaza büründü, sıcaklıklar sıfırın altına düştü

Resmen lapa lapa kar yağdı! Mayıs ayında her yer beyaza büründü, sıcaklıklar sıfırın altına düştü

Mayıs ayı geldi ama hava sıcaklıkları eksileri görüyor. Yurdun birçok kentinde Mayıs ayı karlı geçiyor. Öyle ki bazı şehirler beyaza bürünmüş durumda. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından kar nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşların görüntüleri kameralara yansıdı. Mayıs'ta kimse bunu beklemiyordu. Resmen lapa lapa kar yağdı İşte yurttan kar manzaraları...

• 08 Mayıs 2024 - 11:30 • Son Güncelleme:
• 08 Mayıs 2024 - 11:30 • Son Güncelleme:
1 Resmen lapa lapa kar yağdı Mayıs ayında her yer beyaza büründü, sıcaklıklar sıfırın altına düştü

Tatil planları yapılmaya başlamışken Mayıs ayında kar sürprizi geldi. Türkiye’nin birçok ilinde mayıs ayında hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü

2 Resmen lapa lapa kar yağdı Mayıs ayında her yer beyaza büründü, sıcaklıklar sıfırın altına düştü

Yaz aylarına sayılı günler kala yüksek kesimlerde görülen kar yağışıyla birlikte Türkiye’nin birçok ilinde mayıs ayının yedisinde hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk noktası gece eksi 6,8 derece ile Bolu, Merkez, Bolu/Batı Karadeniz Orman Arş. oldu.

3 Resmen lapa lapa kar yağdı Mayıs ayında her yer beyaza büründü, sıcaklıklar sıfırın altına düştü

Van’ın Özalp ilçesi mayıs ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Özalp ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabaha kadar devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza bürünürken hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı.

4 Resmen lapa lapa kar yağdı Mayıs ayında her yer beyaza büründü, sıcaklıklar sıfırın altına düştü

Van'ın Gürpınar ilçesinde ilçesinde aniden bastıran kar yağışına yakalanan koyun ve kuzu sürüsü, çobanlar tarafından ağlıllara götürülmek zorunda kaldı. Van'da bir haftadan buyana belli aralıklarla devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı

5 Resmen lapa lapa kar yağdı Mayıs ayında her yer beyaza büründü, sıcaklıklar sıfırın altına düştü

. İpekyolu ile Gürpınar ilçesi sınırları arasında bulunan 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Hava sıcaklığının da hissedilir derecede düştüğü yüksek kesimli bölgelerinde kara yakalanan küçükbaş hayvanlar, çobanlar tarafından ağıllara geri getirilmeye çalışılıyor.

6 Resmen lapa lapa kar yağdı Mayıs ayında her yer beyaza büründü, sıcaklıklar sıfırın altına düştü

Mayıs ayında yaşanan buzlanma nedeniyle birçok kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre kazaların büyük kısmı, Erciş yolu üzerindeki Yumrutepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kara yolunun buzlanması nedeniyle birçok aracın yoldan çıkarak tarlaya girdiği kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgede yürütülen çalışmalar sonucunda yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

7 Resmen lapa lapa kar yağdı Mayıs ayında her yer beyaza büründü, sıcaklıklar sıfırın altına düştü

Elazığ’da aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Elazığ'ın yüksek kesimlerinde aniden dolu yağışı etkili oldu. Yağış sonrası birçok noktada dolu birikintileri oluştu. Seyir halindeki bazı araçlar, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Bazı sürücüler ise yol kenarlarına araçlarını çekerek dolu yağışının bitmesini bekledi.

8 MAYIS AYINDA EKSİLERİ GÖREN YERLER ŞÖYLE

MAYIS AYINDA EKSİLERİ GÖREN YERLER ŞÖYLE

Amasya, Merzifon, Merzifon/Tavşan Dağı eksi 5,4 derece.

Bolu, Mudurnu, Mudurnu/Abant Gölü eksi 5,3 derece.

Rize, Çamlıhemşin, Çamlıhemşin/Palovit Yaylası eksi 5,3 derece.

Çankırı, Ilgaz, Ilgaz Dağı eksi 5,2 derece.

Erzurum, Palandöken, Doğu Anadolu Gözlemevi eksi 5,1 derece.

Çankırı, Ilgaz, Yıldıztepe Kayak Merkezi eksi 5,0 derece.

9 Resmen lapa lapa kar yağdı Mayıs ayında her yer beyaza büründü, sıcaklıklar sıfırın altına düştü

Kastamonu, Seydiler eksi 4,7 derece.

Kastamonu, Ağlı eksi 4,7 derece.

Kastamonu, Pınarbaşı eksi 4,6 derece.

Kayseri, Melikgazi, Erciyes Kayak Merkezi eksi 4,4 derece.

Kastamonu, Merkez, Ilgaz Kayak Merkezi eksi 4,3 derece.

Gümüşhane, Kürtün, Kürtün/Arpacık Köyü eksi 4,2 derece.

Kütahya, Aslanapa eksi 4,2 derece.

10 Resmen lapa lapa kar yağdı Mayıs ayında her yer beyaza büründü, sıcaklıklar sıfırın altına düştü

Bolu, Gerede, Gerede/Samat Köyü eksi 4,1 derece.

Giresun, Alucra, Alucra/Çakrak Köyü eksi 4,1 derece.

Kastamonu, Bozkurt, Bozkurt/Mamatlar Köyü eksi 4,1 derece.