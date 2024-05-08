Resmen lapa lapa kar yağdı! Mayıs ayında her yer beyaza büründü, sıcaklıklar sıfırın altına düştü

Yaz aylarına sayılı günler kala yüksek kesimlerde görülen kar yağışıyla birlikte Türkiye’nin birçok ilinde mayıs ayının yedisinde hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk noktası gece eksi 6,8 derece ile Bolu, Merkez, Bolu/Batı Karadeniz Orman Arş. oldu.