TBMM BaÅŸkanÄ± Numan KurtulmuÅŸ'tan ÅŸehit Uzman ÇavuÅŸ Eren KÄ±zÄ±ldaÄŸ için taziye mesajÄ±
TBMM BaÅŸkanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, PenÃ§e-Kilit Operasyonu bÃ¶lgesinde 16 KasÄ±m'da bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca aÃ§Ä±lan taciz ateÅŸi sonucu aÄŸÄ±r yaralanan ve tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit olan Uzman Ã‡avuÅŸ Eren KÄ±zÄ±ldaÄŸ iÃ§in baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.
03.12.2024 - 11:20 |
Numan KurtulmuÅŸ, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "PenÃ§e Kilit Operasyonu bÃ¶lgesinde ÅŸehit olan kahraman MehmetÃ§iÄŸimiz Uzman Ã‡avuÅŸ Eren KÄ±zÄ±ldaÄŸ'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakÄ±nlarÄ±na sabÄ±r diliyorum. Aziz milletimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun." ifadelerine yer verdi.
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