TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ukrayna Parlamentosu Başkanı Stefanchuk ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda “NATO Parlamento Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere bulunduğumuz Brüksel’de, Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefanchuk ile bir araya gelerek parlamentolarımız arası ilişkiler ve bölgesel güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Görüşmemizde, Türkiye olarak Ukrayna’daki savaşın, anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözüme ulaştırılması, uluslararası hukuk temelinde ve tarafların üzerinde uzlaşabileceği adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için çalışmayı, bu yöndeki hakiki çabalara destek vermeyi sürdüreceğimizi ifade ettik. Ukrayna’nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını kuvvetle desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.