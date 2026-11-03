Çankırı’da örnek dayanışma: Şehidin hayalindeki ev imeceyle yükseliyor

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Destek olmak için inşaatta gönüllü olarak çalışan şehit babası İsmail Yorulmaz da, "Oğlum, 2018 yılında Kuzey Irak'ta çıkan bir çatışmada şehit düştü. Ben de şehidimiz Kadir'e ve Zafer ağabeye destek olmak amacıyla buradayım. Şehit ağabeyleri ve şehit babaları olarak gelip imece usulü birbirimize yardımcı oluyoruz. Elimizden geldiği kadar çalışıp çabalıyoruz. Aşağı yukarı bir aydır buraya düzenli olarak geliyorum. Evin camında, temelinde ve çatısında hep beraber emek verdik. Sağ olsunlar, Ankara'dan şehidimizin babası İbrahim ağabey ve Okan ağabey de yardıma geldiler. Bugün de gelip elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Allah nasip ederse yarın da gelip çatının kiremitlerini döşeyeceğiz" diye konuştu. Şehit kardeşi Hilmi Bayram da evin yapımını gönüllü olarak üstlendiklerini dile getirerek, "Bir şehit kardeşiyim ve Çankırı Terörle Mücadele Kahramanları Derneği başkanlığını yürütmekteyim. Aynı zamanda Jandarma Mensupları Şehit, Gazi ve Aileleri Vakfı Çankırı İl Başkanı Okan Bey'in yardımcılığını yapıyorum. Çıktığımız bir yolculukta görülen bir rüya ve sonrasında Hasan kardeşimizin gördüğü başka bir rüya üzerine, dernek olarak bu evin yapımını üstlenmeye karar verdik. Sağ olsunlar, şehit babalarımız İsmail ağabey, İbrahim ağabey, Muzaffer amcamız ve şehit kardeşimiz Mehmet amca dahil olmak üzere tüm camiamız elinden geleni fazlasıyla yaptı. İşi üstlendik, gayret ettik ve birçok şeyi başardık. Camiamız adına her birine tek tek teşekkür ediyor, hepsinden Allah razı olsun diyorum. Bu süreçte devletimizin de katkısı oldu, kısmen kum, jeneratör ve yapım konularında sağladıkları destekler için yetkililerimize teşekkür ederiz. Bu evin yapım sürecinin camiamıza çok büyük bir örnek teşkil ettiğine inanıyorum. 82 yaşındaki şehit kardeşi Ali amcamız bile o azmiyle gelip burada günlerce çalıştı. Bu durum, camiamız adına gerçekten çok özverili ve gurur verici bir olaydır" şeklinde konuştu.