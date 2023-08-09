TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye kendi eksenini tahkim eden bir ülkedir

Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

Mücadeleyle, ama hep önümüzde daha büyük hedefler koyarak bu topraklardaki varlığımızı sürdürdük, çok şükür bugüne geldik. Şimdi önümüze daha farklı hedefler koymalıyız. Bu da Türkiye Yüzyılı'nın hedefleridir.

"Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'yi oluşturmak mecburiyetindeyiz" Doğru siyaseti takip ediyor olmamız önemli bir şeydir ama tek başına değil. Bu gücü sözün arkasına koyamıyorsanız sadece doğru söyleyen bir ülke olursunuz. Sözünüzün arkasına güç koyamadığınızda söylediğiniz bir tesir etmediğiyle zaman zaman karşılaşırsınız.

"HEDEFLERİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Hedeflerimizi dış politika ekseninde güçlendirerek devam edeceğiz. İkinci temel hedefimiz Türkiye eksenini tahkim etmektir. Yıllarca Türkiye'nin geçmişini bilmeyenlerin zaman zaman eksen kayması tartışması açarak Türkiye'yi başkalarının gündemi üzerinden sıkıştırmaya çalıştığını çok iyi hatırlıyoruz.