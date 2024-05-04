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İstanbul Boğazı gemi trafiğine geçici olarak kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, 11.00-17.00 saatlerinde yapılacak Bauisc yarışı nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

04.05.2024 - 10:35 |
İstanbul Boğazı gemi trafiğine geçici olarak kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap Boğaz ve Şamandıra Yarışı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, yarışlar nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 08.40'tan itibaren çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda yarın da yat yarışları gerçekleştirilecek.

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İstanbul Boğazı gemi trafiğine geçici olarak kapatıldı

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