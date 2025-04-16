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GündemTBMM Başkanı Kurtulmuş'tan iki isme tepki: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmündedir
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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan iki isme tepki: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmündedir

16.04.2025 - 19:11Güncellenme Tarihi:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan iki isme tepki: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmündedir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "TBMM Başkanvekili Karaca'nın Anayasaya, İçtüzük ve teamüllere aykırı olarak bir metni katip üyeye okutması hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmündedir. Karaca ve Katip Üye Suiçmez'i kınıyor, haklarında Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum." açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "TBMM Başkanvekili Karaca'nın Anayasaya, İçtüzük ve teamüllere aykırı olarak bir metni katip üyeye okutması hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmündedir. Karaca ve Katip Üye Suiçmez'i kınıyor, haklarında Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum. Önder'e geçmiş olsun mesajlarının verildiği oturumda TBMM hukuka aykırı uygulamaya maruz bırakılmış, bu davranış Önder'in şahsına yapılmış saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

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