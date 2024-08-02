GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Doha'da

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Doha'da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki heyet, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin cenaze törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

02.08.2024 - 11:13 | | AA
TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Doha'da

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile milletvekillerini, Doha Eski Havalimanında Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

Cuma namazını müteakip Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'nde İsmail Heniyye için cenaze töreni düzenlenecek.

İslam coğrafyasından çok sayıda yetkilinin katılacağı cenaze töreninin ardından Heniyye'nin naaşı Doha'da toprağa verilecek.

    GÜNCEL HABERLER

    Düğün sezonu beyaz eşyacıya umut oldu

    Düğün sezonu beyaz eşyacıya umut oldu

    Toplu ulaşıma zam! Afyonkarahisar Belediyesi duyurdu

    Toplu ulaşıma zam! Afyonkarahisar Belediyesi duyurdu

    Ağırlık barının altında kalarak sakatlanan milli atlet Beyzanur Yavuz pistlere "en iyi dereceyle" döndü

    Ağırlık barının altında kalarak sakatlanan milli atlet Beyzanur Yavuz pistlere "en iyi dereceyle" döndü