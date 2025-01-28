TBMM Başkanı Kurtulmuş Bolu otel yangının Meclis'te görüşüleceğini duyurdu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Kurtulmuş şu açıklamalarda bulundu:

Kimlerin kusur, hatası varsa ortaya çıkarılmalı. Adalet tesis etmek için kim sorumlu ise hesap vermeli. Bu tür olaylar karşısında cezasızlık algısı ortadan kaldırılması şarttır. Bolu Kartalkaya ile bir ders çıkarılması gerekli olduğu kanaatindeyim. Herkes üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirirse bu tür olaylarla karşılaşmamamız mümkün olabilirdi.

'HİÇBİR DETAY GÖLGEDE KALMAYACAK'

Önergede çok titiz bir çalışma yapılacak. TBMM’de rapor en kısa sürede hazırlanarak katkı sağlayacak. Hiçbir detay gölgede kalmayacak. 78 canımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.