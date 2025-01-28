MHP lideri Devlet Bahçeli: Felaketin sorumluları adalet önüne çıkarılmalı

İşte MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Yurt içinde ve yurt dışında TV ekranlarından, radyo kanallarından bugünkü toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımızı, bütün kardeşlerimizi yürekten selamlıyor hepsine şükranlarımı sunuyorum.

'BOLU'DAKİ YANGIN FACİASI'

Kimi zaman ihmaller zincirinin kıvılcımlarıyla tutuşuruz. Ateş düştüğü yere yakar cümlesi sık sık telaffuz edilse de kazın ayağının öyle olmadığını biliyoruz. 1 hafta önce kahredici ve korkunç bir felaketle sarsıldık. Bolu'da otelde çıkan yangın 78 vatandaşımızı hem yakarak hem zehirli dumanla boğarak hayattan kopardı. Merhum vatandaşlarımıza, çocuklarımıza, küçücük yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kurtulanlara geçmiş olsun temennilerimle birlikte şifalar diliyorum. Boğaz dokuz boğumdu, sekizi yutkunmak biri konuşmak içindir. Ortada dehşet uyandıran bir enkaz varken hiç olmaması gereken siyasi dalaşmaların, karşılıklı sataşmalar bir ur gibi etrafı sardı.

'78 VATAN EVLADININ HESABINI KİMLER VERECEK?'

Haberin Devamı

Hangi ara insanlık değerlerine bu kadar yabancılaştık. Yerin üstündekiler tepinirken, mahşer günü yerin altındakilere ne diyecekler? Ne yapalım sorunluluğu üzerimizden atmak için önümüze geleni karalamak zorunda mıydık diyecekler. 78 vatan evladının hesabını kimler verecek? Bu sözler Cumhurbaşkanımıza aittir; Böyle bir trajedinin siyasetçiler arasında kör dövüşüne dönmesini doğru bulmuyoruz. Facianın dumanları tütüyorken onu bunu suçlayıp işin içinden kurtulmaya çalışmak narsistliktir.

'BIRAKALIM YARGI GÖREVİNİ YAPSIN'

Sorumluları adaletin karşısına çıkaramazsak gerçek anlamda hiçbir sorunu çözemeyiz. Bırakalım yargı görevini yapsın. 78 vatandaşımızın vebalini taşıyanlar hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler. Benim yetki alanımda değil demek ahlaki sorumluluk iradesini gasbetmektir. Sosyal medyada servis edilen resmi rapor ve yazışmaları nereye koyacağız. 8 başlıktaki eksikliği, aynı başvurunun geri çekilmesinin peşine düşmeyecek miyiz? Bolu Kartalkaya yangını faciadan fazla, cinayettir. İnsan hayatımız ucuz olmamalıdır. Türkiye yürekleri yakan olayla anılmamalıdır.

Haberin Devamı

'SEÇİM BEKLENTİSİ HAYALİ BİR BEKLENTİDİR'

Seçim beklentisi hayali bir beklentidir. Boşuna kürek çekmektir.

Filistinlilerin nerede yaşayacağına kimse karar veremez. ABD yönetiminden beklentimiz ülkelerin egemenlik haklarına saygı duymasıdır.

Teröristler silah bırakmıyorsa o silahları alıp teröristlerin kafasında kırmak Türkiye'nin beka ve güvenlik hakkıdır.

Devir Türk devridir. Terörün omurgası kırılacaktır.

Seçim beklentisi hayali bir beklentidir. Boşuna kürek çekmektir.

'İMRALI ÇAĞRIYI BİR AN ÖNCE AÇIKLAMALI'

Türkiye Cumhuriyeti, milli sınırlarını korumak adına terör örgütleriyle mücadelesini sürdürmüş bugünlere kadar gelmiştir. Bugün ASALA terör örgütü yoktur. PKK terörü yok denilecek kadar azalmıştır. Bölücü terör örgütünün sönüşe geçtiği bir dönemdeyiz.

Pişman olduğunuzu, bu mücadelenin asla sonuç vermeyeceğini açıklayınız. beklenen çağrının bir an önce açıklanması samimi dileğimdir. Ne mutlu terörsüz Türkiye'nin doğumuna.