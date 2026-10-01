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Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: Çay Ocağını taradılar, 2 çocuk babası öldürüldü

01.10.2026 - 13:02Güncellenme Tarihi:
Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: Çay Ocağını taradılar, 2 çocuk babası öldürüldü

Gaziosmanpaşa’da çay içmek için çay ocağına uğrayan Fevzi Kayat (34), kasklı 2 şüphelinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. İki çocuk babası Kayat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis çalışmasında 2 tabanca ve 14 mermi ele geçirilirken, olayda kullanılan motosiklet sahibi Eyüp S. (19) de yakalandı. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 26 Eylül Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Sarıgöl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuk babası Fevzi Kayat, çay içmek için mahalledeki çay ocağına gitti. Kayat’ın çay ocağının önünde beklediği sırada, iş yeri önüne yaya olarak gelen ve başlarında motosiklet kaskı bulunan 2 şüpheli, silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu sağ karın alt kısmından vurulan Kayat, yere yığıldı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, sokakta bulunan 4 kovana el koydu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hayati tehlikesi bulunan Fevzi Kayat, hastaneye kaldırıldı. Kayat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden saldırıyı gerçekleştiren kasklı 2 şüphelinin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRIDAN SONRA SİLAHLARI ÇALILIKLARA SAKLAMIŞLAR

Aynı gün Eyüpsultan Esentepe Mahallesi’nde, motosikletli, koyu renk kıyafetli ve siyah kasklı 2 kişinin çalılık alana birşeyler sakladığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgede yapılan aramada 2 tabanca bulundu. Tabancalardan birinin şarjöründe 8, namlusunda 1; diğerinin şarjöründe 4, namlusunda 1 olmak üzere toplam 14 mermi ele geçirildi. Silah ve mermilere, olay yeri inceleme ekiplerince el konuldu. İhbar ve tanıkların anlatımları doğrultusunda yapılan araştırmada, tabancaları çalılıklara saklayan kişilerin çay ocağına ateş açan şüpheliler olduğu tespit edildi.

MOTOSİKLET PLAKASIZ HALDE BULUNDU

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin birlikte yürüttüğü kamera incelemelerinde, saldırıda kullanılan motosiklet de tespit edildi. Motosiklet, Pazariçi Mahallesi’nde plakasız halde park edilmiş olarak bulundu. Muhafaza altına alınan motosiklette, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı. Şasi numarasından yapılan sorgulamada, motosikletin 34 KLZ 517 plakalı olduğu ve Eyüp S.’ye ait olduğu belirlendi.

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 Gaziosmanpaşada silahlı saldırı: Çay Ocağını taradılar, 2 çocuk babası öldürüldü

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eyüp S., Merkez Mahallesi’nde çarşı ve mahalle bekçilerinin yaptığı kontrollerde, arandığının belirlenmesi üzerine yakalandı. Şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Eyüp S.’nin, aralarında 'Kasten yaralama' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarının da bulunduğu emniyete 5 geliş kaydı olduğu öğrenildi.

 

KOŞARAK KAÇTIKLARI ANLAR KAMERADA

Diğer yandan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, başlarında motosiklet kaskı bulunan 2 şüphelinin silahlarını çıkararak kıraathaneye ateş açtığı anlar görülüyor. Silahlı saldırının ardından 2 şüpheli olay yerinden koşarak kaçıyor. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadının ise yaşananları izlediği anlar güvenlik kamerasına yansıyor.

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