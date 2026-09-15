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GündemTaş sanılıyor ama aslında gerçek farklı! Erzurum'un milyon yıllık hikayesi bir ilçede yatıyor
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Taş sanılıyor ama aslında gerçek farklı! Erzurum'un milyon yıllık hikayesi bir ilçede yatıyor

15.09.2026 - 07:14Güncellenme Tarihi:
Taş sanılıyor ama aslında gerçek farklı! Erzurum'un milyon yıllık hikayesi bir ilçede yatıyor

Erzurum denilince akıllara milyonlarca yıllık bir hikayeden başkası gelmeyebilir. Evet, Cağ Kebabı gibi bir lezzete de sahip olan şehir çok özel bir taşı bağrında saklar. O taş Oltu Taşı'ndan başkası değildir elbette.

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Elinize aldığınızda taş sanabileceğiniz ve fakat aslında özel bir linyit türü olan Oltu Taşı, yumuşak bir dokuya sahiptir. Çıkarıldığında tıraşlanabilir, oyulabilir, kısacası kolayca işlenebilir.

Hava ile temas ettikçe giderek sertleşen bir yapıya sahip olan Oltu Taşı, ustaların ellerinde sanat eserine dönüşür. Öyle ki Oltu Taşı'ndan yapılan teşbihler özel olarak dünyanın pek çok noktasına ulaştırılıyor.

COĞRAFİ İŞARETLE KORUNUYOR

Oltu Taşı, Anadolu'nun köklü el sanatları mirasını geleceğe taşıyan, her dokunuşta geçmişin izlerini bu güne ve geleceğe taşıyan zarafetin hikayesidir.

Taş sanılıyor ama aslında gerçek farklı Erzurumun milyon yıllık hikayesi bir ilçede yatıyor

Milyonlarca yıl önce fosilleşen ağaç dokularının dönüşümüyle organik bir yapıya dönüşen özel bir taş olan Oltu Taşı, kendine özgü siyah görünümünün yanı sıra onunla oluşan her eserde Erzurum'un zanaatkarlık geleneğini, ustalarının emeğini ve Anadolu'nun yüzyıllardır yaşayan el sanatları mirasını taşır.

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