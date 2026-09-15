Bu pazarda komisyoncu yok! Tarladan toplanan ürünler dakikalar içinde tezgaha iniyor

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Geyve'de yetişen sebze ve meyveleri tarladan toplayarak birkaç dakika içinde Safibey Mahallesi'nde bulunan Safibey Ürün Toplama Merkezi'ndeki tezgaha indiren üreticiler, aracısız satış sayesinde hem kendi ürünlerinin değer kazanmasını sağlıyor hem de vatandaşa daha ekonomik alışveriş imkanı sunuyor. Market, hal ve pazarlara oranla çok daha uygun fiyat ve tazeliğiyle dikkat çeken pazar alanı haftanın 7 günü hizmet veriyor. Şehir içi ve dışından taze ürün almak isteyen vatandaşlar, özellikle hafta sonlarında araçlarının bagajlarını kasa kasa ürünlerle dolduruyor. Esnafın sıcakkanlılığı, vatandaşı tekrar gelmeyi ve daha fazla alışveriş yapmaya sürüklerken, şehir içi ve dışından pazar alanına yoğun rağbet gösteriliyor. Öte yandan bazı esnafın vatandaşa dalından ürün toplama imkanı sunması ise vatandaşa farklı bir alışveriş deneyimi yaşatıyor.



"Ürünler 10 dakika önce tarladaydı"

Gündüz öğretmenlik yapıp okul çıkışında ailesine yardım eden 36 yaşındaki matematik öğretmeni Hüseyin Çelik, "Çiftçi olarak ürettiğimiz ürünleri her gün taze şekilde burada insanlara pazarlıyoruz. Ben aslında matematik öğretmeniyim, eşim ve babam çiftçilik yapıyor. Bende onlara okul çıkışlarında yardım ediyorum. Domatesimiz var, biberimiz var. Bunların hepsi dalından toplanma, günlük taze ürünler. İnsanlara günlük taze ve kaliteli ürünler bulmaları konusunda yardımcı oluyoruz. Fiyatlarımız da pazar fiyatlarına göre çok uygun. Toptan satış yaptığımız için fiyatlar hal fiyatları gibi uygun. Pazar fiyatlarına göre çok daha uygun. Ayrıca ürünler taze oluyor, halde ve pazarda beklemiş ürünler oluyor. Ürünler 10 dakika önce tarladaydı şimdi domatesleri indirdik, eşim biber toplamış getirmiş onları satıyoruz. Taleplere ciddi anlamda yetişemez konuma geldik" dedi.







"Müşterilerimiz eşimle gidip ürünleri dalından topluyor"

Bölgeye İstanbul'dan da yoğun ziyaretçi geldiğini ve taleplere yetişmekte zorlandıklarını belirten Çelik, müşterilere ürünleri tarladan toplama imkanı verdiklerinden de bahsetti. Çelik, "İstanbul'da şehrin gürültüsünden sıkılanlar geliyor, geliyor hem bir aktivite oluyor, kışlık ihtiyaçlarını alıyor bagajını dolduruyor, hem de yeni insanlarla tanışıyor. Bu şekilde tanıştığımız çok insan var, hepsine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Köylünün malı daha önceden değersizdi, halciler alıp götürüyordu. Köylü para alamıyordu. En azından bu şekilde köylü kendi ürettiği ürünü taze şekilde satıp para kazanma fırsatı buluyor. 4 dönüm bamya ektik, her gün topluyoruz. 09.00'da topluyoruz, 09.30'da buraya getiriyoruz. Hatta öyle müşterilerimiz oluyor ki 'ben dalından toplamak istiyorum' diyor. Eşimle gidiyorlar dalından topluyorlar ürünleri. Ürünleri çeşitliliği de çok. Bereketli topraklarda yaşıyoruz. Bu sebeple Rabb'imin verdiği bu nimetlerden yararlanmak isteyen herkesi de Geyve Safibey Ürün Toplama Merkezi'ne bekliyoruz. Tedariğimizi günlük bitecek şekilde yapıyoruz. 10 kasa biber topluyoruz onu satıyoruz. 50 kasa toplasak bekletip kötü mal vermiş oluruz. Azar azar toplayıp insanlara taze taze almasını sağlıyoruz. Cumartesi ve Pazar mükemmel bir yoğunluk oluyor" diye konuştu.



"Sabah tarladan toplanıp ürünlerin buraya gelmesi büyük bir ayrıcalık"

Adapazarı'ndan alışveriş yapmak için alana gelen Aysel A. ise, "Adapazarı'ndan geldim arkadaşım ile. Spontane bir şekilde öğrendik, uğrayalım dedik. Bizde o şekilde geldik, tarladan halka hizmet etmeleri çok güzel. Hem halk için daha uyguna alışveriş yapma fırsatı sağlıyorlar. Hem de köylü esnafı kazanıyor. Bu kesinlikle marketlerden pazarlardan aldığımızdan daha uyguna geliyor. Ben de ceviz aldım ve bakmaya devam edeceğim. Piyasaya göre çok uygun. Bence gelinebilir bir yer. Tekrar gelmeyi düşünüyorum. Esnaf çok tatlı. İnsanın daha çok alışveriş yapası geliyor. Köylü halkı her zaman saygı duyduğumuz insanlar. Onlar sayesinde bizler varız. Onlara destek olmakta hoşuma gidiyor. Sabah tarladan toplanıp da ürünlerin buraya gelmesi bence büyük bir ayrıcalık. Markete gelene kadar ne safhalardan geçiyor. Buraya gelip de buradan almak daha mantıklı" ifadelerini kullandı.