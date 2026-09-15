Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEvleneceklere müjde: Binden fazla firma indirim yapacak
HaberlerGündem Haberleri Evleneceklere müjde: Binden fazla firma indirim yapacak

Evleneceklere müjde: Binden fazla firma indirim yapacak

15.09.2026 - 07:38Güncellenme Tarihi:
Evleneceklere müjde: Binden fazla firma indirim yapacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın evlilik hazırlığı yapan gençlere yönelik destek programında işbirliği ağı genişledi. Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında indirim sunan firma sayısı 1191’e, indirim oranı yüzde 40’a çıktı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürüttüğü Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile evlilik hazırlığı yapan çiftlere ekonomik destek sağlıyor. Proje kapsamında firmalar, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle yapılan işbirlikleri sayesinde gençlerin evlilik sürecindeki harcamalarının azaltılması hedefleniyor.

1147 yerel firmadan destek
Projede indirim sağlayan işletmelerin 1147’si yerel, 44’ü ise ulusal ölçekte faaliyet gösteriyor. Daha önce 1132 olan yerel firma sayısının 1147’ye yükselmesiyle anlaşmalı firma sayısı toplam 1191’e ulaştı. Ayrıca 22 sivil toplum kuruluşu ve 190 yerel yönetim de proje kapsamında işbirliği ağına dahil edildi. Böylece firma, sivil toplum kuruluşu ve yerel yönetimler birlikte değerlendirildiğinde işbirliği yapılan kurum ve kuruluşların toplam sayısı 1403 oldu.

Evleneceklere müjde: Binden fazla firma indirim yapacak

İndirim oranı yüzde 40’a ulaştı
Anlaşmalı işletmeler, evlilik hazırlığındaki gençlere farklı oranlarda indirim ve avantajlar sunuyor. Bazı firmalar mevcut kampanyalara ek indirim uygularken, bazı işletmeler satış fiyatı üzerinden yüzde 5 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda indirim sağlıyor. Destekten yararlanmak isteyen çiftler, kendilerine özel indirim kodunu e-Devlet üzerinden temin edebiliyor.

Belediyelerden nikah ve çeyiz desteği
Proje kapsamında işbirliği yapılan 190 belediye de evlenecek gençlere çeşitli destekler sunuyor. Belediyelerin sağladığı imkanlar arasında ücretsiz nikah işlemleri, ücretsiz düğün salonu ve çeyiz yardımı gibi destekler bulunuyor. Bakanlık, proje ile aile yapısının güçlendirilmesini ve gençlerin ekonomik ve sosyal açıdan desteklenmesini amaçlıyor. 2024 yılında hayata geçirilen proje kapsamında yeni yerel ve ulusal işbirlikleri için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Güncel Haberler

Evleneceklere müjde: Binden fazla firma indirim yapacak
#Gündem

Evleneceklere müjde: Binden fazla firma indirim yapacak

Taş sanılıyor ama aslında gerçek farklı! Erzurum'un milyon yıllık hikayesi bir ilçede yatıyor
#Gündem

Taş sanılıyor ama aslında gerçek farklı! Erzurum'un milyon yıllık hikayesi bir ilçede yatıyor

Bu pazarda komisyoncu yok! Tarladan toplanan ürünler dakikalar içinde tezgaha iniyor
#Gündem

Bu pazarda komisyoncu yok! Tarladan toplanan ürünler dakikalar içinde tezgaha iniyor