Evleneceklere müjde: Binden fazla firma indirim yapacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürüttüğü Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile evlilik hazırlığı yapan çiftlere ekonomik destek sağlıyor. Proje kapsamında firmalar, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle yapılan işbirlikleri sayesinde gençlerin evlilik sürecindeki harcamalarının azaltılması hedefleniyor.

1147 yerel firmadan destek

Projede indirim sağlayan işletmelerin 1147’si yerel, 44’ü ise ulusal ölçekte faaliyet gösteriyor. Daha önce 1132 olan yerel firma sayısının 1147’ye yükselmesiyle anlaşmalı firma sayısı toplam 1191’e ulaştı. Ayrıca 22 sivil toplum kuruluşu ve 190 yerel yönetim de proje kapsamında işbirliği ağına dahil edildi. Böylece firma, sivil toplum kuruluşu ve yerel yönetimler birlikte değerlendirildiğinde işbirliği yapılan kurum ve kuruluşların toplam sayısı 1403 oldu.

İndirim oranı yüzde 40’a ulaştı

Anlaşmalı işletmeler, evlilik hazırlığındaki gençlere farklı oranlarda indirim ve avantajlar sunuyor. Bazı firmalar mevcut kampanyalara ek indirim uygularken, bazı işletmeler satış fiyatı üzerinden yüzde 5 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda indirim sağlıyor. Destekten yararlanmak isteyen çiftler, kendilerine özel indirim kodunu e-Devlet üzerinden temin edebiliyor.

Belediyelerden nikah ve çeyiz desteği

Proje kapsamında işbirliği yapılan 190 belediye de evlenecek gençlere çeşitli destekler sunuyor. Belediyelerin sağladığı imkanlar arasında ücretsiz nikah işlemleri, ücretsiz düğün salonu ve çeyiz yardımı gibi destekler bulunuyor. Bakanlık, proje ile aile yapısının güçlendirilmesini ve gençlerin ekonomik ve sosyal açıdan desteklenmesini amaçlıyor. 2024 yılında hayata geçirilen proje kapsamında yeni yerel ve ulusal işbirlikleri için çalışmaların sürdüğü bildirildi.