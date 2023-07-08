Bolu Belediye BaÅŸkanÄ± Tanju Ã–zcan, CHP Genel Merkezi'ne baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± 'Adalet ve DeÄŸiÅŸim' yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne 6'ncÄ± gÃ¼n devam etti. Ã–zcan, KÄ±zÄ±lcahamam Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda verdiÄŸi molada basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Ã–zcan, "Ä°nancÄ±mÄ±z her geÃ§en gÃ¼n daha artÄ±yor. Åžurada kaldÄ± 4 gÃ¼n. Tabii genel merkezdeki panik de buna paralel olarak artmaya devam ediyor. LÃ¼tfen genel merkezin kapÄ±larÄ±nÄ± kapatmasÄ±nlar. Partililere evin kapÄ±sÄ± kapatÄ±lmaz. Bu, kapÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ gÃ¶stermek demektir, 'gidin' demektir.

Zaten bunu yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± biliyoruz; ama paniÄŸinizi de anlÄ±yoruz. Ama artÄ±k gÃ¶revde kalmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. SayÄ±n genel baÅŸkana sesleniyorum; lÃ¼tfen attÄ±ÄŸÄ±nÄ±z son 10 tweetin altÄ±na Ã¼ÅŸenmeden bir bakÄ±n. Kendi tweetinizde konuyla alakasÄ± yok; ama insanlarÄ±n tamamÄ±na yakÄ±nÄ± sizi istifaya davet ediyor. Halk istememesine raÄŸmen, CHP tabanÄ± istememesine raÄŸmen AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n koltuÄŸunda oturmaya devam edemezsiniz. Kaybettiniz. LÃ¼tfen gereÄŸini yapÄ±n ve Ã§ekilin. 4 gÃ¼n sonra da zaten genel merkezin Ã¶nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼k kitleler sizi istifaya davet edecek. Kendinize bunu yaptÄ±rmayÄ±n" dedi.

'ERDOÄžANâ€™IN EN Ã‡OK UÄžRAÅžTIÄžI BELEDÄ°YE BAÅžKANI BENÄ°M'

Ã–zcan, CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Faik Ã–ztrak'Ä±n, "Saray, Bolu Belediye BaÅŸkanÄ±'nÄ± destekliyor, bu da iplerin de kimin elinde olduÄŸunu aÃ§Ä±klÄ±yor" sÃ¶zleri ile ilgili, "Parti sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ artÄ±k ne yapacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±. SaÃ§malamaya baÅŸladÄ±. Benim ipimin ErdoÄŸanâ€™da olduÄŸunu, bu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ ErdoÄŸan destekliyormuÅŸ imajÄ± yaratacak sÃ¶zler sÃ¶yledi. Ben kendisini kÄ±nadÄ±m dÃ¼n sosyal medyadan. Ve dedim ki 'Sana 24 saat sÃ¼re veriyorum. Sarayâ€™la, SayÄ±n ErdoÄŸan ve ekibiyle herhangi bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmem olmuÅŸ mu olmamÄ±ÅŸ mÄ±? EÄŸer olmuÅŸsa ben kendimi KÄ±zÄ±lay MeydanÄ±'nda canlÄ± canlÄ± yakmaya hazÄ±rÄ±m' dedim.

'OlmadÄ±ysa sen namussuz ve ÅŸerefsiz bir insansÄ±n' diye sÃ¶yledim. BÃ¶yle iftira atÄ±lmaz. SayÄ±n ErdoÄŸan bana 4,5 yÄ±ldÄ±r Ã§ektirmediÄŸini bÄ±rakmadÄ±. Defalarca mÃ¼fettiÅŸ geldi. TÃ¼rkiyeâ€™de en Ã§ok mÃ¼fettiÅŸ gelen belediye baÅŸkanÄ± benim. En Ã§ok uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ± belediye baÅŸkanÄ± benim. En son Tayyip ErdoÄŸan ile beni yan yana getirebilirsiniz. Siz onu koltukta tutmakla gÃ¶revlisiniz. Ben de o gÃ¶revi sizden aldÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Yani sizi deÄŸiÅŸtirerek aslÄ±nda ErdoÄŸanâ€™Ä± deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Åžimdi tutunacak dal arÄ±yorlar, panik halinde. ErdoÄŸan bizi destekliyormuÅŸ. ErdoÄŸanâ€™Ä± siz zaten oraya getirdiniz. Siz tekrar seÃ§tirdiniz diye biz sizi deÄŸiÅŸtirmeye geliyoruz oraya. Bunda anlaÅŸÄ±lmayacak bir ÅŸey yok SayÄ±n Ã–ztrak" ifadelerini kullandÄ±.