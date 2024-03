Tam güneş tutulması Türkiye'de ne zaman olacak 2024? Tam güneş tutulması en son ne zaman oldu, 2024 güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Güneş tutulmasına yönelik detaylar sorgulanıyor. Tutulma süresi 4 dakika 48 saniyeye kadar ulaşacak ve bu süre boyunca ay, Güneş'in diskini tamamen kapatamayacak, sadece merkezi örterek kenarlarda ateş çemberi oluşturacak. Peki, 2024 güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? Tam güneş tutulması Türkiye'de ne zaman olacak 2024

2024 güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

NASA'ya göre, tutulma rotası Meksika'dan başlayarak ABD'nin Teksas eyaletinden geçip, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvanya, New York, Vermont, New Hampshire ve Maine eyaletlerinden geçecek. Daha sonra Kanada'nın Güney Ontario eyaletine, Quebec'e, New Brunswick'e, Prens Edward Adası'na ve Cape Breton'a doğru ilerleyecek ve Newfoundland'da sona erecek.

Ancak Türkiye'den bu olayı izlemek mümkün olmayacak. 8 Nisan 2024'te gerçekleşecek olan tam güneş tutulması, özellikle Kuzey Amerika kıtasında gözlemlenebilecek ve Türkiye için herhangi bir gözlem imkanı bulunmayacak.

Tam güneş tutulması Türkiye'de ne zaman olacak 2024?

Türkiye'den bir sonraki önemli güneş tutulması ise 2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek olan parçalı güneş tutulması olacak. Tam güneş tutulması ise Türkiye'den 2060 yılında izlenebilecek. Ancak, tam güneş tutulmaları nadir gök olayları olduğu için bu gibi fırsatları kaçırmamak önemlidir.

Son 100 yıl içinde Türkiye'den gözlemlenen tam güneş tutulmaları ise 29 Mart 2006, 11 Ağustos 1999, 1911 ve 1912 tarihlerinde yaşandı. Ancak, izleyicilerin bu kozmik olayı izlemek için güvenli gözlükler veya özel olarak yapılmış dürbünler kullanmaları önerilir.