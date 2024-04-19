İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında Ege Denizi’nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.02’de meydana gelen depremi 6,97 kilometre derinlikle yaşandı.

Ege Denizi'nde yerin 12 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, Yunanistan'ın birçok adasında da hissedildi. Depremin merkez üssü Yunanistan'ın Samos Adası'na ise 12 kilometre uzaklıkta.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan da depreme ilişkin açıklama geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıklarken, depremin derinliğini 6.9 kilometre olarak belirtti.