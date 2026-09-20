Mecidiyeköy'de aracını kenara çekip izledi: Alev alev yandı Mecidiyeköy'de aracını kenara çekip izledi: Alev alev yandı
20.09.2026 - 08:59Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Şişli ilçesinde yol kenarına çektiği aracı izleyen şoför, alevlere bakarak düşüncelere daldı.
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Yangın, Mecidiyeköy Merkez Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Sürücü, aracını sağ şeride çekerek indi. Alevlerin büyümesiyle tüm araç alev alev yandı.
İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle Merkez Caddesi’nde trafik yoğunluğu oluştu. Yangının söndürülmesiyle trafik normale döndü.