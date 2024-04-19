GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Otlukbeli'nde  define avcısı yakalandı! Ele geçirilen tarihi eserlere el konuldu

Otlukbeli'nde  define avcısı yakalandı! Ele geçirilen tarihi eserlere el konuldu

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Otlukbeli İlçe Emniyet Amirliğiyle yapılan ortak çalışmalarda 2863 SKM suçunun önlenmesi kapsamında define avcısı yakalandı.

19.04.2024 - 10:02 | | İHA
Otlukbeli'nde  define avcısı yakalandı! Ele geçirilen tarihi eserlere el konuldu

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Otlukbeli İlçe Emniyet Amirliğiyle yapılan ortak çalışmalarda 2863 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi kapsamında operasyon yapıldı.

TARİHİ ESERLERE EL KONULDU

Yapılan operasyonlar kapsamında; F.A. isimli şahsa ait araç, ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada; 2 adet dijital define arama detektörü, 2 adet el metal detektörü, 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 14 adet av tüfeği kartuşu,

Otlukbelinde  define avcısı yakalandı Ele geçirilen tarihi eserlere el konuldu

1 adet 40 cm çaplı gümüş tepsi, 7 adet metal kemer tokası, 1 adet gümüş sikke, 18 adet ok ucu, 1 adet bakır bilezik, 3 adet bakır yüzük, 52 adet tarihi eser niteliğinde metal obje, 1 adet metal hançer, 1 adet kırık metal çan ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce adli makamlara sevk edilen F.A. isimli şüpheli şahsın işlemleri adli makamlarca devam etmekte.

GÜNCEL HABERLER

Uzmanı uyardı! Orta yaşlı kadınlarda daha fazla görülüyor

Uzmanı uyardı! Orta yaşlı kadınlarda daha fazla görülüyor
Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı: Yaralılar var

Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı: Yaralılar var
'Baban Uğur Dündar değil, ünlü bir sanatçı'! Dört kardeşin dramı hastanede ortaya çıkmış

'Baban Uğur Dündar değil, ünlü bir sanatçı'! Dört kardeşin dramı hastanede ortaya çıkmış