Otlukbeli'nde  define avcısı yakalandı! Ele geçirilen tarihi eserlere el konuldu

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Otlukbeli İlçe Emniyet Amirliğiyle yapılan ortak çalışmalarda 2863 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi kapsamında operasyon yapıldı.

TARİHİ ESERLERE EL KONULDU

Yapılan operasyonlar kapsamında; F.A. isimli şahsa ait araç, ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada; 2 adet dijital define arama detektörü, 2 adet el metal detektörü, 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 14 adet av tüfeği kartuşu,

1 adet 40 cm çaplı gümüş tepsi, 7 adet metal kemer tokası, 1 adet gümüş sikke, 18 adet ok ucu, 1 adet bakır bilezik, 3 adet bakır yüzük, 52 adet tarihi eser niteliğinde metal obje, 1 adet metal hançer, 1 adet kırık metal çan ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce adli makamlara sevk edilen F.A. isimli şüpheli şahsın işlemleri adli makamlarca devam etmekte.