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Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı: Yaralılar var

Fatih'te iki İETT otobüsü çarpıştı. Bir İETT otobüsünün diğerine arkadan çarpması sonucu yolculardan bazıları yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

19.04.2024 - 10:27 |
Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı: Yaralılar var

Kaza sabah saatlerinde Vatan Caddesi'nde meydana geldi. 34 HO 1308 plakalı İETT otobüsü Vatan Caddesi’nde durağa yanaştığı sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durakta bekleyen 34 HO 1360 plakal İETT otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüslerde maddi hasar meydana geldi. Kaza sırasında yolculardan yaralananlar oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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