Tokat'ta depremler durmuyor! Öncü sarsıntıların hafife alınmaması lazım

TOKAT’IN DEPREM GEÇMİŞİ

Tokat merkezli yaşanan en büyük depremlerden biri olan 1942 Niksar-Erbaa Depremi 7 büyüklüğündeydi. Ancak depremin şiddeti daha sonra yapılan çalışmalar sonucu 11 olarak açıklandı. 3 bin kişiyi hayattan koparan deprem 30 saniye sürdü. Depremin ardından yapılan araştırmalara göre, bölgedeki yapıların büyük bir kısmı, depremin şiddetine dayanamayacak şekilde inşa edilmişti. Aynı zamanda, depremin meydana geldiği dönemde, bölgedeki nüfus yoğunluğu ve yapılaşma da depremin şiddetini artıran önemli faktörler arasında yer alıyordu.Tokat’ta derin yaralar açan tek deprem 1942’deki değildi. Bu depremden 3 yıl önce yaşanan Erzincan depremi, Tokat’ta da hissedilmişti. Hatta il merkezinde 3’ü resmi, 153 bina yıkıldı. Toplamda ise 5’i resmi olmak üzere 643 bina yerle bir oldu. 545 kişi Erzincan merkezli depremde Tokat’ta hayatını kaybetti. 291 de yaralı olduğu kayıtlara geçti. Ancak depremin Tokat ve çevresi için doğurduğu olumsuz sonuç bununla da sınırlı değildi. Niksar ve köylerinde 3’ü resmi, 700 bina yıkılmıştı. 590 kişi yaşamını yitirdi ve bin 100 yaralı olduğu belirlendi.