'Baban Uğur Dündar değil, ünlü bir sanatçı'! Dört kardeşin dramı hastanede ortaya çıkmış

Dört aile sahip çıktı



Son olarak, dört kız kardeşin, 1988 yılında anneleri Suphiye Orancı tarafından Antalya Tekirova’da yaşayan Adile ile Emir Şener çiftine, para karşılığında bakmaları için verildiği ortaya çıkmıştı. Edinilen bilgilere göre çift, o dönem iki aylık olan ikizler ile, yaşları iki ve dört olan diğer kardeşlere üç-dört ay baktı. Ancak Orancı, aileye vadettiği ödemeyi yapmadı. Şener çifti, dört çocuğa bakmakta zorlanınca aynı köyde yaşayan üç aile, üç kardeşin bakımını üstlendi. İkizlerden biri de Şener çiftinin yanında kaldı. İkizlerden biri hastalanıp doktora götürülünce çocuğun kimliğinin olmadığı anlaşıldı. Hastane çalışanları durumu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bildirdi. Kardeşler Çocuk Esirgeme Kurumu’na yerleştirildi.



‘İki kez geldi’



Milliyet'te yer alan habere göre , o dönem kardeşlerden birinin bakımını üstlenen Ahmet Adaletli, yaşananları şöyle anlattı: “Kızların annesi, köye sadece iki defa geldi. Bir çocukları bırakırken, bir de bıraktıktan bir hafta sonra kıyafet falan getirdi. Ondan sonra kayıplara karıştı. Adile Teyze ve Emin Amca bu çocuklara yaklaşık dört ay kadar baktılar ama anneleri ne para yolladı ne bir yardımda bulundu. Annelerini o dönem aradık, bulmadık. ‘Ne yapalım ne edelim’ dedik ve çocukları kendi aramızda bölüştük.”



‘Başvurdum, vermediler’



“Herkes aldığı çocuğu kendi çocuğu gibi sevdi” diyen Adaletli, “Dört aydan fazla çocuklara baktık. Allah biliyor, kimseye vermeyi de düşünmüyorduk. İkizlerden biri hastalandı ve hastaneye gidince her şey ortaya çıktı. Çocuğun kimliği yoktu, hastane durumu anladı. Çocuklarımız bizden alındı. Songül benden alındıktan sonra evlatlık için başvurdum ama anne ve babası belli olmadığı için vermediler, her an çıkar falan dediler. Geçen yıl olayların ortaya çıkmasından sonra Songül bize ulaştı, görüştük” ifadelerini kullandı.