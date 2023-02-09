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Talimat verildi! Deprem bölgelerine ek savcı gönderme kararı

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK'nın başka illerde görev yapan savcılardan deprem bölgesindeki il ve ilçelere görevlendirdiği savcı sayısı 206’ya ulaştı.

09.02.2023 - 10:31 |
Talimat verildi! Deprem bölgelerine ek savcı gönderme kararı

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK'nın başka illerde görev yapan savcılardan deprem bölgesindeki il ve ilçelere görevlendirdiği savcı sayısı 206'ya ulaştı. Kahramanmaraş'ta 53, ilçeleri Elbistan'da 12, Göksun'da 2, Hatay'da 54, ilçeleri Hassa'da 5, İskenderun'da 14, Kırıkhan'da 5, Samandağ'da 2, Adıyaman'da 52, Malatya'da 2, Osmaniye'de toplam 5 savcı görevlendirildi.

 

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