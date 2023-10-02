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Taksim’de genç çifte çivili sopalı saldırı! Öldüresiye dövdüler

Beyoğlu’nda genç kadın ve arkadaşı, bir gece kulübünün çalışanları tarafından öldüresiye dövüldü. Sokaktaki bankta otururken gece kulübü çalışanlarının "Burada oturamazsın" uyarılarına maruz kalan ikili, çivili sopalar ve şişelerle dakikalarca dayak yedi. Yaşanan arbedede kafalarına ağır darbeler alan iki genç hastaneye kaldırılırken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. Polis olaya karışan tarafları gözaltına aldı.

02.10.2023 - 17:19 |
Taksim’de genç çifte çivili sopalı saldırı! Öldüresiye dövdüler

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Taksim’de genç çifte çivili sopalı saldırı! Öldüresiye dövdüler

Taksim’de genç çifte çivili sopalı saldırı! Öldüresiye dövdüler

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