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Taksim ve Eyüpsultan Camii'ne binlerce kişi akın etti

Bayram namazı için binlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinde Eyüpsultan ve Taksim Camii'ne akın etti. Namaz öncesinde camilerin içi dolarken, içeriye giremeyen yüzlerce vatandaş yanlarında getirdikleri seccadeleriyle avluda bayram namazını kıldı.

21.04.2023 - 08:31 | | Ahmet YEŞİLMEN- Uğur ŞAHİN- Ozan URAL/ İSTANBUL, (DHA)
Taksim ve Eyüpsultan Camii'ne binlerce kişi akın etti

Bayram için binlerce vatandaş Eyüpsultan ve Taksim Camii'ni doldurdu. Erken saatlerde sabah namazı ile birlikte artan kalabalık, bayram namazı saatinin yaklaşmasıyla birlikte avluya taştı.

Camilerin içerisinde yer bulamayan vatandaşlar avluyu ve çevresini tamamen doldurdu. Kısa sürede caminin içi dolarken, içeriye giremeyen yüzlerce vatandaş yanlarında getirdikleri seccadeler ile Eyüpsultan Meydanı'nda bayram namazını kıldı.

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