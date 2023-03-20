Tahlil için kan vermek orucu bozar mı? Kan yutmak orucu bozar mı?

Ramazan ayında tahlil için kan vermek zorunda olanlar oruçluyken kan verilince oruç bozulur mu" sorusuna yanıt aramya başladı. Orucun kaza görmemesi için dikkat eden vatandaşlar merak ettikleri soruların yanıtlarını hem Diyanet'ten hem de haberimizden bulabilir.

KAN VERMEK ORUÇ BOZAR MI?

Kan vermenin oruç bozmadığı hadislerde açıkca belirtilmiştir. Fakat pek çok kimse Ramazan'da oruçluyken kan vermenin oruç bozacağı şeklinde yanlış bir inanışa sahiptir. Ancak uzmanlar kan vermenin oruç tutmaya engel olmadığını açıkça dile getirmiştir. Öte yandan kan bağışı yapmak isteyenler oruç ayı Ramazan'dan sonra bunu verebilir. Buna mani bir durum yoktur.

Fakat oruç tutan vücudun kan vermekle birlikte enerji kaybına uğrayacağı bir gerçektir. Dolayısıyla kan bağışı yapmak sıkıntılı olabilir.

KAN ALMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre Ramazan'da oruçluyken kan almak vücuda besin değeri sağladığı gerekçesiyle orucu bozan haller kapsamında değerlendirilmiştir.

TAHLİL İÇİN KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI?

Oruçluken hastanelerde tahlil yaptıracak vatandaşlar da tahlil için kan vermek orucu bozar mı sorusuna yanıt arıyor. Bazı kişiler orucu bozduğu gerekçesiyle oruçluyken kan vermeyi erteleyebilir. Fakat tahlil için kan vermek oruç bozmaz.