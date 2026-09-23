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Sultangazi'de 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı

23.09.2026 - 08:42Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Sultangazi'de 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde gece yarısı meydana gelen zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi. Kazada 5 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 01.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Kamil Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 MMG 203 plakalı otomobil, Cebeci istikametinde seyreden Elvan A. idaresindeki 34 VZ 7454 plakalı kamyonete çarptı. Kaza nedeniyle savrulan araç, Atatürk Bulvarı'ndan Mimar Sinan Bulvarı'na dönüş yapmak isteyen Mehmet Ö.'nün kullandığı 06 SED 34 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde zincirleme kazada yaralandıkları belirlenen Kamil Y., Derya M.Ç., Candemir A., Elvan A., ambulansla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

 Sultangazide 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı

KAZA KAMERADA

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücüsü Kamil Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 MMG 203 plakalı otomobilin, Cebeci istikametinde seyir halinde olan Elvan A. yönetimindeki 34 VZ 7454 plakalı kamyonete çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin, Atatürk Bulvarı'ndan Mimar Sinan Bulvarı'na dönmek isteyen Mehmet Ö.'nün kullandığı 06 SED 34 plakalı otomobile de çarptığı anlar yer aldı.

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