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Meteoroloji alarm verdi! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Çok kuvvetli geliyor

23.09.2026 - 09:09Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminini yayımladı. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’de sağanak yağış beklenirken, Düzce, Bartın ve Zonguldak’ın kıyı kesimleri için çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Batıda sıcaklıklar da 2-4 derece düşecek. İşte 23 Eylül 2026 hava durumu raporu..

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1Meteoroloji alarm verdi! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Çok sayıda bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı iller için kuvvetli ve çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

2Meteoroloji alarm verdi! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Çok kuvvetli geliyor

Tahminlere göre Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz’in Mersin dışındaki kesimleri, İç Anadolu’nun Sivas ve Kahramanmaraş dışındaki bölgeleri ile Batı ve Orta Karadeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde de yağış bekleniyor.

3Meteoroloji alarm verdi! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Çok kuvvetli geliyor

Yağışların özellikle Marmara’nın doğusu, Düzce, Bartın ve Zonguldak çevreleri, Antalya’nın doğusu, Hatay’ın batı kesimleri ile Kastamonu’nun kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Düzce, Bartın ve Zonguldak’ın kıyı kesimleri için ise yağışların çok kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

4Meteoroloji alarm verdi! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Çok kuvvetli geliyor

Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.Orta Karadeniz’in kıyı kesimlerinde rüzgarın yer yer 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

5Meteoroloji alarm verdi! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Çok kuvvetli geliyor

BAZI İLLERDE BEKLENEN SICAKLIKLAR

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor) 17
İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

6Meteoroloji alarm verdi! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Çok kuvvetli geliyor

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak (Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor) 28
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 26Diyarbakır: Parçalı bulutlu 34

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