Meteoroloji alarm verdi! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Çok kuvvetli geliyor

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Yağışların özellikle Marmara’nın doğusu, Düzce, Bartın ve Zonguldak çevreleri, Antalya’nın doğusu, Hatay’ın batı kesimleri ile Kastamonu’nun kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Düzce, Bartın ve Zonguldak’ın kıyı kesimleri için ise yağışların çok kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.