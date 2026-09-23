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Beşiktaş'ta kentsel dönüşüm hasarı: Yan bina tahliye edildi

23.09.2026 - 08:45Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Beşiktaş'ta kentsel dönüşüm hasarı: Yan bina tahliye edildi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan binadan kopan beton parçası yan binanın duvarına zarar verdi. Apartman tahliye edildi.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Muradiye Mahallesi Göknar Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binadan kopan parçalar bitişikteki 5 katlı apartmanın duvarına zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

Beşiktaşta kentsel dönüşüm hasarı: Yan bina tahliye edildi

Yapılan incelemenin ardından hasar gören 5 katlı apartman tedbir amacıyla tahliye edildi. Yıkımı başlatılan binada ise çalışmalar sürüyor.

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