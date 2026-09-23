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GündemSabah saat 06:20'de oluştu! Siirt'te gizemli 'ışık' olayı, 5 dakika için akın ettiler
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Sabah saat 06:20'de oluştu! Siirt'te gizemli 'ışık' olayı, 5 dakika için akın ettiler

23.09.2026 - 08:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Siirt’in Tillo ilçesinde sabah saat tam 06.20’de gerçekleşen ve sadece 5 dakika süren o mucizevi anı izleyenler gözlerine inanamadı. 1960’larda yapılan hatayla bir dönem yok olan ancak akademisyenlerin devreye girmesiyle yeniden çalıştırılan o mühendislik harikası, bu sabah bir kez daha herkesi büyüledi.

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1Sabah saat 06:20'de oluştu! Siirt'te gizemli 'ışık' olayı, 5 dakika için akın ettiler

Siirt Valiliği himayesinde Tillo Kaymakamlığınca ilçe meydanında sabah namazının ardından düzenlenen programa, Siirt halkının yanı sıra farklı illerden gelen vatandaşlar da katıldı.

2Sabah saat 06:20'de oluştu! Siirt'te gizemli 'ışık' olayı, 5 dakika için akın ettiler

Katılımcılar, güneşin doğmasıyla saat 06.20'de gerçekleşen ve yaklaşık 5 dakika süren hadiseyi alanda kurulan ekrandan takip etti. Bazı vatandaşlar da hadisenin gerçekleştiği anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

3Sabah saat 06:20'de oluştu! Siirt'te gizemli 'ışık' olayı, 5 dakika için akın ettiler

Vali Kemal Kızılkaya, yaptığı konuşmada, bu topraklarda yetişen İbrahim Hakkı Hazretleri'nin ilim ile hikmeti, akıl ile gönlü buluşturan müstesna şahsiyetlerden biri olduğunu söyledi.

4Sabah saat 06:20'de oluştu! Siirt'te gizemli 'ışık' olayı, 5 dakika için akın ettiler

Her yıl ekinokslarda gerçekleşen hadisenin bugüne ulaşan büyük bir miras olduğunu belirten Kızılkaya, "İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'ne duyduğu derin vefanın bir nişanesi olarak ortaya koyduğu bu eşsiz ışık düzeneği, yalnızca bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda saygının, sadakatin ve vefanın somut bir ifadesidir. Gün doğumuyla birlikte güneşin ilk ışınlarının İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesine ulaşması, bizlere bilimle inancın, akılla hikmetin ve insanla tabiatın uyum içerisinde buluşabileceğini göstermektedir." dedi.

5Sabah saat 06:20'de oluştu! Siirt'te gizemli 'ışık' olayı, 5 dakika için akın ettiler

Bu hadisenin bir gökyüzü olayının yanı sıra geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir ilim ve hikmet mirası olduğunu dile getiren Kızılkaya, bu kadim mirasın doğru şekilde korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini kaydetti.

6Sabah saat 06:20'de oluştu! Siirt'te gizemli 'ışık' olayı, 5 dakika için akın ettiler

Siirt'in Tillo ilçesinde hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek arayışa girip, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yaptı.

Her yıl ekinokslarda doğan güneşin, duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin kabrinin başucuna doğuyor.

1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale gelmişti. 2011'de değişik üniversitelerden bilim insanlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak olayın tekrar izlenmesi sağlanmıştı.

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