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Sularının yükselmesiyle Kezer Çayı'nda mahsur kalan genç, kepçeyle kurtarıldı

09.07.2026 - 01:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİİRT (İHA)

Sularının yükselmesiyle Kezer Çayı'nda mahsur kalan genç, kepçeyle kurtarıldı

Siirt’te baraj sularının yükselmesi nedeniyle Kezer Çayı'nda mahsur kalan 18 yaşındaki genç, kepçe kovasıyla kurtarıldı.

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Merkeze bağlı Kezer Çayı Florya mevkisinde bir kişinin baraj sularının yükselmesi nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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18 yaşındaki Muhammed E., AFAD koordinesinde yürütülen çalışmayla kum ocağından getirilen iş makinasının kovasıyla mahsur kaldığı yerden alındı. Sağlık ekiplerine teslim edilen gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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