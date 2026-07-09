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Kastamonu’da direksiyon başında fenalaşan sürücü, istinat duvarına çarptı

09.07.2026 - 00:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

Kastamonu’da direksiyon başında fenalaşan sürücü, istinat duvarına çarptı

Kastamonu’da direksiyon başında rahatsızlanan sürücünün kontrolünden çıkan kamyon, istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

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Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Naim H., 37 PP 126 plakalı kamyon ile seyir halindeyken direksiyon başında fenalaştı. Fenalaşan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon, yol kenarındaki mobilya mağazasının bahçesine girdi. Kaldırımdaki aydınlatma direklerini ve ağaçları kıran kamyon, yaklaşık 150 metre ileride bulunan istinat duvarına çarptı.

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Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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