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Kastamonu’da üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti

08.07.2026 - 23:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

Kastamonu’da üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Araç ilçesinde 75 gün önce üzerine ağaç devrilmesi sonucu ağır yaralanan orman işçisi, yaşam mücadelesini kaybetti.

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Olay, Araç ilçesine bağlı Sıragömü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan Tezcan Karabacak ağır yaralandı.

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Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Karabacak, yaklaşık 75 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Karabacak’ın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

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