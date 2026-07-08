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Ormanda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

08.07.2026 - 22:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE, (DHA)

Ormanda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Niğde'deki Emniyet Müdürlüğü Hatıra Ormanı'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan O.K., ağır yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

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Olay, akşam saatlerinde Nar Mahallesi'ndeki Niğde Emniyet Müdürlüğü Hatıra Ormanı'nda meydana geldi. Ormanda, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Kavga sırasında O.K., karşı gruptan kimliği öğrenilemeyen bir şüphelinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı O.K., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alının O.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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