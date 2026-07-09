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Bodrum’da maki ve otluk alanda yangın çıktı

09.07.2026 - 00:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Fırat AKAY/ BODRUM(Muğla), (DHA)

Bodrum’da maki ve otluk alanda yangın çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, maki ve otluk alanda yangın çıktı. Alevler hızla yayılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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Yangın, saat 23.00 sıralarında Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi’nde maki ve otluk alanda çıktı. Alevleri ve dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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Polis ekipleri ise itfaiye araçlarının rahat hareket edebilmesi için çevre güvenliğini sağlarken, alevler ve duman yarımadanın birçok noktasından görüldü.

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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

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