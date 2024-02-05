Suç örgütü çökertildi! Bakan Yerlikaya paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-36' operasyonlarında yurtdışı bağlantılı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda örgüt elebaşının da içerisinde olduğu 18 kişinin yakalandığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Suç Örgüt Kurarak Halkımızın Huzurunu Bozanların Her An Enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Tekirdağ merkezli 7️ ilde düzenlenen “KAFES-36” operasyonlarında Suç Örgütü Üyesi şüphelilerin;

KADIN PROFİLLERİYLE DOLANDIRMIŞLAR

Yabancı Uyruklu şahısların KADIN PROFİLLİ sahte sosyal medya hesapları üzerinden, Türk vatandaşı erkek şahıslarla irtibata geçtikleri,

Görüntülü konuşmalarda müştekilerin müstehcen görüntülerini kayda aldıkları ve bu görüntüler üzerinden tehdit/şantaj yaptıkları,

Şüpheli kadınların, evlilik vaadiyle de para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları,

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Belli bir komisyon karşılığında Yabancı Uyruklu başka şahısları da ülkemize getirip çeşitli bankalardan çok sayıda banka hesabı açtıkları ve

Şüphelilerin kullanmış oldukları hesaplar üzerinde yapılan incelemede yaklaşık 30 milyon TL dolandırıldıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu;2 adet otomobil,33 adet cep telefonu27 adet sim kart,47 adet farklı bankalara ait banka kartları,Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile,Yabancı şahıslar adına düzenlenmiş, sahte çalışma belgeleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı evraklarına el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek.