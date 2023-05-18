Staj ve çıraklık mağdurlarından Anayasa Mahkemesi adımı! Murat Bal'dan dikkat çeken açıklama

YASİN ARSLAN | gazetevatan.com

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Mart ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in girişimleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde neticeye ulaştı. Böylece 2 milyon 250 bin EYT’li vatandaş emekli oldu ve ilk maaşlarını almaya başladı. Şimdi ise staj ve çıraklık mağdurları seslerini duyurmaya çalışıyor. 1 milyonun üzerinde vatandaşın bur grupta yer aldığı tahmin ediliyor. Lisede staj yapmak için gittikleri iş yerlerinde ellerine sigorta kağıtları verildi. Girişleri yapıldı ve bu sigorta başlangıcınız sayılacak dendi. Fakat emeklilik sürecinde işler istenilen gibi olmadı. Özellikle EYT’de staj ve çıraklık sigortası eğitim kapsamında değerlendirildi. Yaşanan bu mağduriyetin bir an evvel giderilmesini talep eden İstanbul Staj ve Çıraklık Mağdurları Derneği Kurucu Başkanı Murat Bal, gazetevatan.com’a taleplerinin detaylarını anlattı.

Mağdurların talebinin staj ve çıraklık sigortasının işe giriş başlangıcı olarak kabul edilmesi olduğunu dile getiren Bal, “Ana talep staj girişinin işe giriş olarak kabul edilmesidir. Bunun yapılabileceğine ilişkin pek çok emsal karar var. Öncelikle yurt dışında staj yapan gurbetçiler, ülkemize geldiklerinde SGK'ya başvurmaları durumunda yurt dışında yaptıkları meslek lisesi stajını Türkiye'de tescil ettirebiliyorlar. Fakat Türkiye'de meslek lisesi okuyan bir kişi bunu tescil ettiremiyor. Dolayısı ile burada bir emsal var zaten” dedi.

Kadın doğum borçlanmasında da aynı şekilde bir emsal söz konusu olduğunu belirten Bal, “Bir kadının doğum borçlanması yapabilmesi için; doğumdan önce işe girişinin olması gerekiyor. Fakat eğer meslek lisesi olarak bir giriş söz konusu ise işe giriş olarak kabul edilebiliyor. Yani emeklilikte kabul edilmeyen o işe giriş, kadın doğum borçlanmasında kabul edilebiliyor. Bunun haricinde birkaç örnek daha var. Avukatlar, doktorlar ve yüksek lisans öğrencilerinin de stajları başlangıç olarak kabul ediliyor. Biz, eğer staj girişi işe giriş olarak kabul edilecekse borçlanmayı kabul ediyoruz. Onun haricinde askerlik gibi geri çeken bir borçlanmayı asla kabul etmiyoruz. Zaten bizim işe girişimiz e-Devlet'te görünüyor. Dolayısıyla o gözüken tarihin tescil edilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Şahsi açılan davaların kazanılması durumunda emsal oluşturabileceğini söyleyen Bal, “Benim de açtığım bir dava var. İlk derece mahkeme bunu reddetti şu anda istinafta. Ben de bunu AYM ve hatta AİHM’e kadar götürerek bir emsal karar oluşturmaya çalışacağım” şeklinde konuştu.

Bal, staj ve çıraklık mağdurlarının sorununun siyaset kurumu tarafından çözeceğinin altını çizerek, “Siyaset kurumuna bunu biz anlatıyoruz, anlattık ve bundan sonra da anlatmaya devam edeceğiz. Buradaki mağduriyetin sebebini, neden olduğunu, bunun nasıl çözülebileceğine ilişkin biz devamlı olarak kendilerini bilgilendiriyoruz. Bu kapsamda çözüm için Cumhur İttifakı partilerinden randevular talep ettik. Dosyalarımızı sunuyoruz. Kendilerine bilgilendirmede bulunuyoruz. Zaten STK olarak da görevimiz bu. Bu süreçte biz mağdurlar alarak başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere yetkililerden bir açıklama bekliyoruz. Bu işin çözülebileceğine ilişkin umut veren bir açıklama bekliyoruz. İnşallah bu 15 günlük süre içinde, kendisinden böyle bir söz alırız. Cumhur İttifakı bileşenlerinden Sayın Fatih Erbakan, devamlı olarak tweetlerinde bu konuda destek veriyor. Aynı şekilde sayın BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de destek mesajları paylaşıyor sık sık. Ayrıca MHP'nin en son seçim beyannamesinde de yine zikredildi” dedi.

Staj ve Çıraklık Derneklerinin tüm Türkiye’de örgütlendiğini ifade eden Bal, “İl bazında örgütlenmemizi tamamlamaya çalışıyoruz. Önümüzde bir federasyon süreci olacak, bütün staj ve çıraklık mağdurlarını tek çatı altında birleştirerek sesimizi daha gür duyurmak için uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.