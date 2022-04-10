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SSB Demir açıkladı! KARGU, TSK'ya teslim edildi!

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, yerli insansız hava muhabere aracı KARGU’nun yeni teslimatlarının Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) gerçekleştirildiğini söyledi.

10.04.2022 - 16:37 |
SSB Demir açıkladı! KARGU, TSK'ya teslim edildi!

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ. tarafından üretilen insansız hava muhabere aracı KARGU’nun TSK’ya teslimi gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili olarak SSB İsmail Demir, Twitter üzerinden şu paylaşımı yaptı:

“Güvenlik güçlerimizin harekat sahasında elini güçlendiren, Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU’nun yeni teslimatlarını TSK’ya gerçekleştirdik. Hayırlı olsun.”

"Kamikaze İHA" olarak tanınan KARGU'nun, benzerlerinden üstün özelliklerine dikkat çekilen videoda da bu sistemin artırılmış görev süresi, artırılmış görev irtifası, düşük ses seviyesi ile hızlı, çevik, akılı ve güçlü bir yapıda olduğu kaydedildi.

SSB Demir açıkladı KARGU, TSKya teslim edildi

 

Gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen, hassas vuruş kabiliyetine sahip KARGU, havada 30 dakika kalabiliyor. Dikey iniş kalkış yapabilen sistem otonom ve manuel olarak da kullanılabiliyor.

 

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