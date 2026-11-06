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SPK soruşturması: Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı!

06.11.2026 - 09:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ayşe GÜREL/ İSTANBUL, (DHA)

SPK soruşturması: Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. Şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül’ün savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Yaklaşık 2 saat 15 dakika süren sorgunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Fatma Betül Sayan Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya 'Suç örgütüne üye olma' ve 'SPK kanununa muhalefet” suçlarından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, İlyas Kaya ve İbrahim Gönül hakkında ‘imza atma’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol kararı verildi.

 SPK soruşturması: Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturma kapsamında; şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağırılan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül adliyeye geldi.

İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül'ün ifade işlemleri tamamlandı. İfadelerin 2 saat 15 dakika sürdüğü öğrenildi.

 SPK soruşturması: Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Fatma Betül Sayan Kaya 'Suç örgütüne üye olma' ve 'SPK kanununa muhalefet' suçlarından tutuklama talebiyle, İlyas Kaya ile İbrahim Ömer Gönül adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İLYAS KAYA VE İBRAHİM GÖNÜL'E ADLİ KONTROL

 SPK soruşturması: Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı

Hakimlik, İlyas Kaya ve İbrahim Gönül hakkında ‘imza atma’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Gönül, işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

 SPK soruşturması: Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı

FATMA BETÜL SAYAN KAYA TUTUKLANDI

Fatma Betül Sayan Kaya, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Suç örgütüne üye olma' ve 'SPK kanununa muhalefet” suçlarından tutuklandı.

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