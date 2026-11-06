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Erzincan'da kış erken geldi! Yüksek kesimler beyaza büründü, Sıcaklık eksiye düştü

06.11.2026 - 09:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan'da kış erken geldi! Yüksek kesimler beyaza büründü, Sıcaklık eksiye düştü

Erzincan’da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde aralıklarla yağmur görülürken; Çayırlı, Otlukbeli ve Refahiye ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerinde yağan kar, araziyi tamamen beyaza bürüdü. Kasım ayının ilk günleriyle birlikte yüksek kesimlerdeki köylerde kış mesaisi de erkenden başladı.

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Erzincan’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Çayırlı, Otlukbeli ve Refahiye ilçelerinin yüksek rakımlı bölgeleri beyaza büründü.

Erzincan kent merkezinde aralıklarla yağmur etkili olurken, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı yüzünü gösterdi. Özellikle Çayırlı, Otlukbeli ve Refahiye ilçelerinin yüksek rakımlı noktalarında etkili olan kar yağışı, araziyi beyaza kapladı.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte köylerde kış mesaisi de kasım ayının ilk günlerinde başladı.

Erzincanda kış erken geldi Yüksek kesimler beyaza büründü, Sıcaklık eksiye düştü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde sağanak yağışın etkili olacağı, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin yaşanabileceği belirtilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Öte yandan Erzincan'da en düşük hava sıcaklığı Ergan Dağı'nda eksi 1, Otlukbeli ilçesinde ise 0 derece olarak ölçüldü.

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